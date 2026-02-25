İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda S.U. (69), İ.B. (47), M.E. (47) ve E.T. (63), kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 6 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde çukur açtıkları ve evde kanalizasyon hattı bulunmadığı gerekçesiyle kazı yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

Aramalarda; 1 hilti, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz, 1 plastik kova, 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 10 metre uzunluğunda halat, 1 makara ve 2 çapa ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.