İstanbul Büyükçekmece'de kaçak kazı yapan 2 kişi, polis dronuyla tespit edilip yakalandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince havadan yapılan dron denetimlerinde Çakmaklı Mahallesi'nde boş alanda kaçan kazı yapan 2 şüpheli tespit edildi.

Yapılan anons üzerine şüphelilerin bulunduğu adrese ekip sevk edildi. Alanda kaçak define kazısı yaptığı değerlendirilen M.Ö. ve F.İ. isimli şahısların yanında detektör de bulundu. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Şahısların tespit edilip yakalanması anları da hem havadan hem karadan kaydedildi.