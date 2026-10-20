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ABD ile yaşanan rekabette yapay zeka çip pazarında Nvidia'ya olan bağımlılığı azaltmak isteyen Çinli üreticiler ortak projeler yürütüyor. Ascend çip ailesiyle pazardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Huawei, 2027 yılı itibarıyla Çinli yapay zeka geliştiricilerinin ana çip tedarikçisi olmayı hedefliyor. Sektör kaynaklarına dayanan bilgilere göre DeepSeek, yalnızca bu donanımlar için yazılım geliştirmekle kalmayıp gelecekte piyasaya sürülecek çiplerin mimari tasarım süreçlerinde de aktif rol üstleniyor.

DONANIM VE YAZILIM UYUMU HEDEFLENİYOR

Tasarım sürecindeki bu stratejik yakınlaşma, standart bir müşteri ve tedarikçi ilişkisinin ötesine geçmiş durumda. Yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu yüksek hesaplama kapasitesini donanım seviyesinde desteklemeyi amaçlayan ekipler, çip mimarisini bu gereksinimlere göre şekillendiriyor. Yüksek teorik güce sahip işlemcilerin yazılımsal uyumsuzluk nedeniyle tam verimle çalışamaması ihtimaline karşı DeepSeek'in modeller üzerindeki saha deneyimi, Huawei'nin yeni donanımlarının performansını artırmasında kritik önem taşıyor.

AÇIK KAYNAKLI YAZILIM VE VERİ MERKEZİ ADIMLARI

İki dev arasındaki iş birliğinin temelleri daha önceki adımlara dayanıyor. DeepSeek, Huawei'nin Ascend hızlandırıcıları için Nvidia'nın CUDA sistemine alternatif niteliğinde olan TileLang programlama dilini de içeren açık kaynaklı yazılım paketleri yayımlamıştı. Şirket yetkilileri bu süreçte Huawei'den güçlü bir destek gördüklerini belirtmişti. Ayrıca DeepSeek'in Moğolistan'daki veri merkezinde en az 160 bin adet Ascend 950DT çipi kullanmayı planlaması ortaklığın derinliğini gösteriyor.

YENİ İŞLEMCİLER PAZARA DAHA ERKEN SUNULACAK

Donanım ailesini hızla büyütmeyi hedefleyen Huawei, ürün takvimini öne çekmeyi planlıyor. Şirket, eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte Ascend 960DT modelini başlangıçta hedeflenen tarihten daha erkene çekerek 2027'nin ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşturmayı amaçladığını duyurmuştu. Ascend 960PR modelinin ise 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması öngörülüyor. DeepSeek'in çip tasarımına doğrudan sunduğu katkıların, bu üretim hedeflerinin yakalanmasını kolaylaştırması bekleniyor.