16 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle yoğun saatlerde fiyatlar dört kata kadar yükselirken, yoğun olmayan saatlerde esnek kullanıcılara indirimli seçenekler sunulacak.

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, popüler V4 Pro ve V4 Flash yapay zeka modellerinin API kullanım ücretlerinde köklü bir değişikliği hayata geçirdi. 16 Ağustos’tan itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle birlikte şirket, sunucu kaynaklarını daha verimli yönetebilmek amacıyla yoğunluk bazlı dinamik fiyatlandırma modeline geçti. Yapılan güncellemeyle yoğun saatlerde uygulanan tarifeler mevcut seviyelerin yaklaşık dört katına çıkarılırken, yoğun olmayan saatlerde ise yarı yarıya indirimli fiyatlar belirlendi. Değişiklik, DeepSeek’in uzun süredir sektörde öne çıktığı düşük maliyetli API stratejisinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

YOĞUNLUK BAZLI YENİ ÜCRET TARİFESİ

Yeni fiyatlandırma yapısında sunucuların en yoğun kullanıldığı zaman aralıkları temel alınıyor. Açıklanan rakamlara göre, V4 Pro modelinde yoğun saatlerde 1 milyon çıktı tokenı için istenen ücret 0,87 dolardan 3,96 dolara yükseldi. Aynı model için yoğun olmayan saatlerdeki çıktı maliyeti ise 1,98 dolar olarak belirlendi.

Daha hafif iş yükleri için tercih edilen V4 Flash modeli de benzer oranda zamlandı. Daha önce 1 milyon çıktı tokenı için 0,28 dolar talep edilen V4 Flash'ın fiyatı yoğun saatlerde 1,32 dolara çıkarılırken, yoğun olmayan saatlerde 0,66 dolar seviyesinde tutuldu.

PROMOSYON DÖNEMİ SONA ERDİ

DeepSeek yetkilileri daha önce yaptıkları duyurularda indirimli tarifelerin kalıcı olacağını işaret etmiş olsa da sunucu yükü ve işletme maliyetlerinin artması sebebiyle politikasını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni düzenleme, şirketin yüksek kullanıcı talebi ile hizmet sürdürülebilirliği arasındaki dengeyi yeniden kurduğunu ortaya koyuyor.

RAKİPLERE KIYASLA HALA DİRENÇLİ

Dört kata varan sert zamlara rağmen DeepSeek V4 ailesi, rakipleriyle kıyaslandığında bütçe dostu olma özelliğini tamamen yitirmedi. Sektördeki rakiplerden Moonshot’ın geliştirdiği Kimi K3 modelinin 1 milyon çıktı tokenı için 15 dolar gibi yüksek bir ücret talep ettiği göz önüne alındığında, DeepSeek’in özellikle yüksek hacimli veri işleyen geliştiriciler için cazibesini koruduğu ifade ediliyor. Gerçek zamanlı yanıt gerektirmeyen esnek uygulamalarda, yoğun olmayan saatlerdeki yarı fiyatlı tarifelerin tercih edilmesiyle maliyetlerin önemli ölçüde kontrol altında tutulabileceği belirtiliyor.