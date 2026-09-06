“Ben dedikodu sevmem.”

İnsanlığın dedikodu öncesinde en çok kurduğu cümlelerden biri olabilir.

Arkasından genellikle bir “ama” gelir. “Ama bunu sana anlatmam lazım.” “Ama sen de duyunca inanamayacaksın.” Ya da benim kişisel favorim: “Aslında beni hiç ilgilendirmez ama…”

İlgilendirir.

Başkalarının ne yaptığı, kimin kiminle konuştuğu, kimin ayrıldığı, kimin iş değiştirdiği, kimin kime ne söylediği insanoğlunun oldum olası ilgisini çekiyor. Üstelik dedikodu sosyal medyayla ortaya çıkmış bir şey de değil. Instagram yokken mahalle vardı, WhatsApp yokken apartman önü vardı. Teknoloji değişti, merak pek değişmedi.

Peki başkalarının hayatını konuşmak bize neden bu kadar cazip geliyor?

Çünkü dedikodu yalnızca başkalarının özel hayatını kurcalamak değildir. Aynı zamanda sosyal dünyayı anlamanın yollarından biridir. İnsan, çevresindeki insanların kim olduğunu, kime güvenebileceğini, hangi davranışların kabul gördüğünü ve hangilerinin tepki çektiğini başkaları hakkında konuşurken de öğrenir.

“Biliyor musun, geçen gün arkadaşına şöyle yapmış” dediğimizde aslında yalnızca üçüncü bir kişiden bahsetmeyiz. Farkında olmadan kendi değerlerimizi de ortaya koyarız.

“Ben olsam asla yapmazdım.”

“Bence bunda yanlış bir şey yok.”

“Bana yapılsa çok bozulurdum.”

Bir bakıma başkasının hikâyesi üzerinden kendimizi anlatırız.

Dedikodunun bir de yakınlık kuran tarafı var. Biri size, “Bunu kimseye anlatmadım ama…” diye başladığında, yalnızca bilgi vermiyordur. Sizi bir çemberin içine alıyordur. Artık diğerlerinin bilmediği bir şeyi biliyorsunuzdur. Küçük bir ittifak kurulmuştur. Belki de bu yüzden bazı arkadaşlıkların en hızlı kaynaştırıcısı ortak zevklerden önce ortak bir, “Sen de fark ettin mi?” olabilir.



Tabii dedikodunun tamamını masum bir sosyal bağlanma faaliyeti gibi göstermek de doğru olmaz. Başkasının hayatını konuşmak bazen kendimizi onunla kıyaslamamıza da hizmet eder. Özellikle birinin başarısızlığını, hatasını ya da mahcubiyetini duyduğumuzda içimizde çok da gurur duymadığımız küçük bir rahatlama oluşabilir.



“Demek onun da hayatı o kadar mükemmel değilmiş.”



Bu düşünce kulağa pek asil gelmiyor olabilir ama oldukça insani. Kendimizi yalnızca mutlak ölçülerle değil, çevremizdeki insanlarla karşılaştırarak da değerlendiriyoruz. Başkasının tökezlediğini görmek bazen kendi bulunduğumuz yeri geçici olarak daha iyi hissettirebiliyor.



Sosyal medya ise dedikoduyu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Eskiden hakkında konuşabilmek için en azından o insanı tanımamız gerekirdi. Şimdi hayatımızda hiç karşılaşmadığımız insanların ilişkilerini, boşanmalarını, arkadaşlıklarını, mimiklerini hatta birbirlerinin fotoğraflarını beğenip beğenmediklerini tartışabiliyoruz.

Bir ünlü bir fotoğraf paylaşıyor.

Altına birkaç dakika içinde mahkeme kuruluyor.



“Kesin ayrıldılar.”

“Bence çok mutsuz.”

“Zaten geçen ayki fotoğrafta da belliydi.”

İnsan zihni eksik bilgiden pek hoşlanmıyor. Birkaç parçayı görüyor ve aradaki boşlukları bir hikâyeyle tamamlıyor. Sorun şu ki kurduğumuz hikâyenin doğru olduğundan çoğu zaman emin değiliz. Dedikodunun zararlı hâle geldiği yer de burası.



Bir insan hakkında konuşmakla, onun hakkında hüküm vermek aynı şey değil. Hele elimizde olmayan bilgileri varmış gibi tamamlamaya başladığımızda merak kolayca etikete, etiket de itibara zarar veren bir anlatıya dönüşebiliyor.



Belki dedikoduyu tamamen hayatımızdan çıkarmak gerçekçi bile değildir. İnsan sosyal bir varlık ve başka insanlardan konuşacağız. Eve gidip, “Bugün yalnızca hava durumunu ve döviz kurunu konuştum” diye yaşayan pek az insan vardır.



Ama kendimize küçük bir filtre koyabiliriz:

Bu kişi şu anda yanımızda olsaydı, aynı şeyi aynı şekilde söyler miydik?

Cevap çok sert bir “Hayır” ise belki de mesele artık sadece sohbet değildir.



Bir başka soru da şu olabilir: Bunu anlatmamın amacı ne? Bir durumu anlamaya mı çalışıyorum, bir arkadaşımla paylaşmaya mı ihtiyacım var, yoksa üçüncü kişinin küçülmesi bana kısa süreliğine iyi mi geliyor?



Dedikoduyu ilginç yapan da zaten bu.



Başkaları hakkında konuşurken çoğu zaman yalnızca başkalarını anlatmayız. Neye kızdığımızı, neyi kıskandığımızı, neyi ayıpladığımızı, kimi haklı bulduğumuzu, hangi davranıştan korktuğumuzu da anlatırız.



Yani bir dahaki sefere biri masaya doğru eğilip sesini biraz kısarak “Sana bir şey anlatacağım ama aramızda…” dediğinde, anlatılan kişiyi dinleyin tabii.



Ama biraz da anlatanı dinleyin.



Çünkü dedikodu bazen hakkında konuştuğumuz kişiden çok, bizim hakkımızda bilgi verir.

Ve her zamanki gibi, mesele insan.