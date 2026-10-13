Kaynak: DHA

Kaza, Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde oldu. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki M.E. idaresindeki 55 ALR 185 plakalı hafif ticari araç hareket ettiği sırada sürücünün torunu 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci’ye çarptı. Yaralanan çocuk, ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yağız Alp Ekmekci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.