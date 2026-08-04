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Kaynak: AA

Gülten Taranç ve Ragıp Taranç'ın yönetmenliğini üstlendiği uzun metrajlı belgesel "Dedemin Evi" (My Grandpa's Home), Sırbistan'da düzenlenen 10. Vrmdza Film Festivali'nde "En İyi Yabancı Film" ödülüne layık görüldü.

JÜRİDEN FİLME ÖVGÜ

Uluslararası Jüri Başkanı Dejan Dabic, ödülün ardından film ekibine gönderdiği mesajda, jürinin filmin sanatsal niteliği, özgünlüğü ve duygusal derinliğinden etkilendiğini belirtti.

İKİ GÖÇ HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Yaklaşık 72 dakika uzunluğundaki belgeselin senaryosunu Buğçe Çalışkan kaleme aldı. Görüntü yönetmenliğini Ozan Yılmaz, kurgusunu Fatoş Yapıcı, müziklerini ise Prof. Dr. Berrak Taranç hazırladı.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ekseninde ilerleyen belgesel, kişisel ve toplumsal hafızanın kesiştiği iki zorunlu göç hikayesini ele alıyor.

Filmde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Şevket'in hikayesi ile 1989 yılında Bulgaristan'daki Türk azınlığa yönelik asimilasyon politikaları ve zorunlu göç sürecinin izleri bir araya getiriliyor.

DAHA ÖNCE DE ULUSLARARASI ÖDÜLLER KAZANDI

"Dedemin Evi", daha önce Trebinje Film Festivali'nde "En İyi Akdeniz Filmi", Sinop Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" ve Rusya'da düzenlenen Golden Raven Uluslararası Arktik Film Festivali'nde "Özel Diploma Ödülü" kazanarak uluslararası festivallerde dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.