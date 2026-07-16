Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, yaşadıkları apartmanı sarı-lacivert renklerine boyatıp, kulübün de logosunu da dış cepheye yerleştirdi.
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Cüneydioğlu ailesi, Fenerbahçe sevgisini sınırların ötesine taşıdı. Babadan toruna tam kadro sarı-lacivert renklere gönül veren aile, oturdukları 3 katlı binayı kulübün renkleriyle donatıp dış cephesine dev Fenerbahçe logosu yerleştirdi.Kaynak: DHA
Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de 3 katlı apartmanda yaşayan fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, binayı sarı-laciverte boyadı. Günlük hayatlarında takımlarının formasıyla gezen aile, binanın dış cephesine de Fenerbahçe logosu yerleştirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken bina, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu.
Yaklaşık 10 yıllık olan aile apartmanının son günlerde boyasının yenilendiğini anlatan Rıdvan Cüneydioğlu, “Fenerbahçe sevgisi doğuştan, babamdan geliyor.
Babam Fenerbahçe sevgisi nedeniyle adımı da Rıdvan koymuş. Fenerbahçe sevgisi bir başkadır. Bu apartman aile apartmanıdır. Sevgimizden sarı-lacivert renklere boyadık. Doğuştan Fenerbahçeli olan herkesi ziyarete bekliyoruz" dedi.
Rıdvan Cüneydioğlu'nun kızı Nisa Cüneydioğlu (7) da “Doğuştan Fenerbahçeliyim. Cevdet dedemin sevgisi nedeniyle ben de Fenerbahçeliyim. Takımımı çok seviyorum” diye konuştu.