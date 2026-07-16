Yeniçağ Gazetesi
16 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Yaşam Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor

Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Cüneydioğlu ailesi, Fenerbahçe sevgisini sınırların ötesine taşıdı. Babadan toruna tam kadro sarı-lacivert renklere gönül veren aile, oturdukları 3 katlı binayı kulübün renkleriyle donatıp dış cephesine dev Fenerbahçe logosu yerleştirdi.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 1

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, yaşadıkları apartmanı sarı-lacivert renklerine boyatıp, kulübün de logosunu da dış cepheye yerleştirdi.

1 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 2

Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de 3 katlı apartmanda yaşayan fanatik Fenerbahçeli Cüneydioğlu ailesi, binayı sarı-laciverte boyadı. Günlük hayatlarında takımlarının formasıyla gezen aile, binanın dış cephesine de Fenerbahçe logosu yerleştirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken bina, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu.

2 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 3
3 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 4

Yaklaşık 10 yıllık olan aile apartmanının son günlerde boyasının yenilendiğini anlatan Rıdvan Cüneydioğlu, “Fenerbahçe sevgisi doğuştan, babamdan geliyor.

4 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 5

Babam Fenerbahçe sevgisi nedeniyle adımı da Rıdvan koymuş. Fenerbahçe sevgisi bir başkadır. Bu apartman aile apartmanıdır. Sevgimizden sarı-lacivert renklere boyadık. Doğuştan Fenerbahçeli olan herkesi ziyarete bekliyoruz" dedi.

5 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 6

Rıdvan Cüneydioğlu'nun kızı Nisa Cüneydioğlu (7) da “Doğuştan Fenerbahçeliyim. Cevdet dedemin sevgisi nedeniyle ben de Fenerbahçeliyim. Takımımı çok seviyorum” diye konuştu.

6 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 7
7 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 8
8 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 9
9 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 10
10 11
Dededen toruna sarı-lacivert miras: Görenler telefonuna sarılıyor - Resim: 11
11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro