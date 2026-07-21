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Spor ekipmanları devi Decathlon, B'TWIN markası altında piyasaya sunduğu iki farklı elektrikli scooter modelinde ciddi bir güvenlik açığı tespit edildiğini açıklayarak geri çağırma süreci başlattı. Almanya ve Hollanda’daki resmi merciler üzerinden duyurulan kararın, Türkiye’deki ürünleri kapsayıp kapsamadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RUTİN KONTROLLERDE "ÇATLAK" TEHLİKESİ BELİRLENDİ

Şirket tarafından gerçekleştirilen kalite denetimleri sırasında, B’TWIN SD500E ve MD500E modellerinin şasi ile gidon direğinin birleştiği kritik noktada çatlaklar meydana gelebildiği saptandı. Kullanım sıklığına bağlı olarak bu çatlakların büyüyebileceği, bağlantı yerinin tamamen kopması halinde sürücünün kontrolü kaybederek düşme ve yaralanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

GERİ ÇAĞIRMADAN ETKİLENEN MODELLER VE SERİ NUMARALARI

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre; toplatma kararı, 1 Eylül 2024 ile 15 Haziran 2026 tarihleri arasında satışı yapılan şu ürünleri kapsıyor. İşte toplatılacak o modeller;

B'TWIN MD500E

Referans Numaraları: 8884183 / 8873735

Ürün Numaraları: 5234673 / 5263834

B'TWIN SD500E

Referans Numaraları: 8891701 / 8885601

Ürün Numaraları: 5177606 / 5244742

MÜŞTERİLERE "KULLANIMI DERHAL DURDURUN" ÇAĞRISI

Güvenlik riski tamamen ortadan kaldırılana kadar kullanıcıların bu scooter'ları kesinlikle sürmemesi gerektiği altı çizildi. Decathlon, olası kazaların önüne geçmek amacıyla söz konusu modeller için özel bir takviye çözümü geliştirdiğini duyurdu.

ÜCRETSİZ ONARIM KİTİ GÖNDERİLECEK

Sorunu gidermek adına şasi ve gidon arasındaki birleşim yerine eklenecek güçlendirici bir parça tasarlayan şirket, etkilenen müşterilere ücretsiz onarım kiti ve kurulum rehberi ulaştıracak. Kit parçalarının kullanıcılar tarafından hızlı ve pratik şekilde monte edilebileceği kaydedildi.

Kullanıcılar, Decathlon’un geri çağırma süreci için erişime açtığı web sayfası üzerinden e-posta ve ülke bilgilerini girerek cihazlarının risk grubunda olup olmadığını sorgulayabilecek ve ücretsiz tamir kitini talep edebilecek. Yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerinden özür dileyen Decathlon, kullanıcı güvenliğinin her zaman ilk sırada yer aldığını vurguladı.