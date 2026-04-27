Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Yastıcı köy yakınlarından geçen Afrin Çayı'nın debisi, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla yükseldi. Bu sırada traktörü ile çaydan geçmek isteyen M.K., suda mahsur kaldı. M.K. kendi imkanlarıyla kurtulurken, traktörü ise iş makinesi ile çıkarıldı.