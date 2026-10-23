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İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, Lionel Messi'nin futbol ve spor dünyasında bıraktığı olağanüstü mirasa övgüler yağdırdı; Arjantinli yıldızın bir futbol sahasınının sınırlarını aşan değerleri temsil ettiğini vurguladı. Bu açıklamalar, Messi'nin 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü kazanmasıyla birlikte geldi.

De la Fuente, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanının bu prestijli ödülle onurlandırıldığı İspanya'nın Oviedo kentinde basın mensuplarına konuştu ve küresel öneme sahip olarak nitelendirdiği bir etkinliğe katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

"Sport" gazetesinin aktardığına göre İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü şunları söyledi: "Dünya çapında bu kadar önemli bir etkinlikte hazır bulunmak benim için bir onur. Oviedo bugün yalnızca sporda ve futbolda değil, başka alanlarda da ilgi odağı konumunda; bu da tüm İspanyollar için bir gurur kaynağı."

Messi'nin kariyerine ve etkisini devamlı öven De la Fuente sözlerine şöyle devam etti: "Messi'nin spor ve futbol tarihinde bıraktığı mirasın olağanüstü olduğunu düşünüyorum. İnsani ve sportif düzeyde pek çok değerin örneğidir ve bu boyuttaki şahsiyetlerin böyle bir onurlandırmaya layık görülmesi her zaman çok değerlidir."

İSPANYOL BİR YILDIZ BENZER BİR ONURLANDIRMAYA LAYIK GÖRÜLÜR MÜ?

De la Fuente'ye, İspanyol futbolunun simge isimlerinden birinin , 2012 yılında bu ödülü kazanan Iker Casillas ve Xavi Hernandez gibi, Asturias Prensesi Ödülü'nü alma olasılığına dair bir soru yöneltildi.

İspanyol teknik direktör, bu olasılığa kapıyı kapatmazken karar sürecinde farklı kriterlerin değerlendirileceğini ve İspanyol futbolunda takdiri hak eden önemli isimlerin bulunduğunu ifade etti.

Şöyle konuştu: "Böyle kararları alan sorumlular elbette bu ayrıntıları değerlendirecektir. İspanyol futbolunda, bahsettiğiniz isimler gibi büyük şahsiyetler var; onların yanında başka büyük isimler de mevcut. Eğer ödülü vermenin uygun olduğunu görürlerse, bu İspanyol futbolu için harika olur."

BALLON D'OR YARIŞINA DAİR NET BİR TUTUM

De la Fuente, Ballon d’Or için favori adaylarını açıklamaktan kaçınırken, Lamine Yamal’ın öne çıktığı yarışta ödülün İspanyol bir futbolcuya verilmesinden mutluluk duyacağını belirtti.

Arjantinli yıldızın mirasına övgüde bulunmasına rağmen İspanya'nın teknik direktörü Messi'yi Ballon d'Or için aday göstermeyi reddetti ve şöyle dedi: "Hayır, hayır, hayır... Ödülü İspanyol bir oyuncu kazandığında her zaman mutlu olurum."

De la Fuente, sözlerini mevcut İspanyol oyuncu neslinin Avrupa ve Dünya şampiyonluklarıyla elde ettiği başarıların ilerleyen dönemde bireysel ödüllerle taçlandırılmasını umduğunu belirterek tamamladı.

Şunları ekledi: "Sorumlular uygun görürse, İspanyol futbolunun önemli ödüller kazanması bir onur olur. Bu olağanüstü bir şey olur ve büyük mutluluk duyarız."