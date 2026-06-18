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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuyla yeşil pasaportla vizesiz seyahat hakkının sona erdiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM’den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

VİZESİZ SEYAHAT HAKLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Açıklamada, AP Türkiye raporunda hususi pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmadığı vurgulandı.

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarında herhangi bir değişiklik yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeyi ve vatandaşlar arasında asılsız endişe oluşturmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi istendi.