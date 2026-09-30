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Kaynak: AA

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

DDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülüyor. İnceleme, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler kapsamında yatırım fonu işlemlerine odaklanıyor.

YATIRIMCI HAKLARI VE PİYASA GÜVENİ MERCEK ALTINDA

İncelemenin temel amacı, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarın korunması olarak belirlendi.

Çalışma kapsamında yatırımcıların haklarının korunması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken idari ve hukuki tedbirlerin belirlenmesi hedefleniyor.

DDK’NIN GENİŞ DENETİM YETKİSİ KULLANILACAK

Anayasal yetkileri doğrultusunda hareket eden DDK, ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapabiliyor.

Kurul ayrıca gizli veya açık nitelikteki fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip bulunuyor.

Bu kapsamda yürütülecek denetim ve inceleme çalışmalarında, sermaye piyasalarındaki yatırım fonu işlemlerine ilişkin bilgi ve kayıtların değerlendirileceği bildirildi.

RAPORLAR YETKİLİ MERCİLERE İLETİLECEK

Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından DDK tarafından inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları hazırlanacak.

Hazırlanan raporların, gereğinin yapılması amacıyla yetkili idari ve adli mercilere iletileceği öğrenildi.

DDK’nın başlattığı süreç, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik yürütülen diğer idari ve adli çalışmalarla birlikte ilerliyor.