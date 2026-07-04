Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

DC Studios, yeni sinematik evrenini büyütmeye devam ederken, dikkat çeken karakterlerinden biri için daha kamera arkasına geçti. Edinilen bilgilere göre, Mr. Terrific merkezli bağımsız bir dizi geliştirme süreci resmen başladı.

Henüz resmi duyurusu yapılmayan yapımın, stüdyonun uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerden biri olduğu belirtiliyor.

EDİ GATHEGİ'NİN YENİDEN KAMERA KARŞISINA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Yeni dizide, Superman filminde Michael Holt karakterine hayat veren Edi Gathegi'nin rolünü yeniden üstlenmesi planlanıyor. Oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da karakterin aynı isimle devam edeceği konuşuluyor.

Üstün zekâsı, bilimsel dehası ve ileri teknoloji ekipmanlarıyla tanınan Mr. Terrific, DC evreninin en dikkat çeken kahramanlarından biri olarak gösteriliyor.

PİLOT BÖLÜMÜN ARKASINDA DENEYİMLİ BİR İSİM VAR

Projenin ilk bölümünü kaleme alacak isim ise televizyon dünyasının deneyimli senaristlerinden Allan Heinberg olacak.

Heinberg daha önce The Sandman dizisinde yürütücü yapımcı ve senarist olarak görev alırken, Wonder Woman filminin senaryosunu da yazmıştı. Kariyerinde ayrıca Grey's Anatomy, The O.C. ve Sex and the City gibi yapımlarda da görev alan Heinberg, çizgi roman dünyasında da önemli projelere imza attı.

DC EVRENİNDEKİ YENİ PROJELER HIZ KAZANIYOR

Mr. Terrific dizisi, DC Studios'un hazırlıklarını sürdürdüğü yeni yapımlar arasına katıldı. Stüdyo önümüzdeki dönemde Lanterns, Clayface, Man of Tomorrow ve DC Crime gibi projelerle sinema ve televizyon tarafındaki evrenini genişletmeyi hedefliyor.

Mr. Terrific dizisinin hangi platformda yayınlanacağı, çekim takvimi ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

MİCHAEL HOLT KARAKTERİ YENİDEN ÖN PLANDA OLACAK

Çizgi romanlarda günümüzde kullanılan Michael Holt versiyonu, 1997 yılında John Ostrander ve Tom Mandrake tarafından yaratıldı. Bilim insanı kimliğiyle öne çıkan Holt, yaşadığı büyük kişisel kayıpların ardından ilk Mr. Terrific'in hikâyesinden ilham alarak suçla mücadele etmeye karar veriyor.

Karakter, Superman filminde Justice Gang üyelerinden biri olarak dikkat çekmiş, Lois Lane'in Lex Luthor hakkındaki şüphelerine destek veren isimlerden biri olmuş ve Superman'in kurtarılmasında kritik rol üstlenmişti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Michael Holt'un, gelecek yıl vizyona girmesi planlanan Man of Tomorrow filminde de yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.