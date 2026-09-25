Superman ve Supergirl gibi yapımlarla yeni sinematik evrenini inşa eden DC Films, diğer yandan bu yapıdan bağımsız ve karanlık tondaki münferit projelerine bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Joker ve The Batman gibi yapımlarda uygulanan bağımsız film stratejisi, bu kez Batman çizgi romanlarının ikonik kötülerinden Clayface ile beyaz perdeye taşınıyor. Önümüzdeki ay izleyiciyle buluşacak yapım için tanıtım faaliyetlerini sürdüren Warner Bros., merakla beklenen son fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sundu.

R-RATED YAŞ SINIRI VE DÜŞÜK BÜTÇELİ ÜRETİM STRATEJİSİ

Clayface, ilk Joker filmini büyük bir gişe başarısına ulaştıran üretim modelini takip ediyor. Yaklaşık 40 milyon dolarlık mütevazı bir bütçeyle hayata geçirilen proje, her kitleye hitap etme kaygısı gütmeden R (18+) yaş sınırı alacak kadar kanlı ve karanlık bir atmosfer sunuyor. Çizgi romanlarda görünüşünü değiştirebilen eski bir oyuncu olarak tanınan karakter, bu uyarlamada kariyerini kurtarmak isterken katıldığı garip bir deneyin ardından kontrolden çıkan bir dönüşüm yaşayan genç bir aktör üzerinden işleniyor.

KORKU SİNEMASININ USTA İSİMLERİ MUTFAKTA

Hikâye kurgusu ve ilk senaryo taslağı The Haunting of Hill House ile Doctor Sleep yapımlarından tanınan Mike Flanagan'a ait olan projenin yönetmen koltuğunda Speak No Evil filmiyle bilinen James Watkins oturuyor.

23 EKİM'DE SİNEMALARDA

Filmin başrolünde genç oyuncu Tom Rhys Harries yer alırken, kadroda kendisine Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ve Eddie Marsan gibi deneyimli isimler eşlik ediyor. Clayface, 23 Ekim tarihinde dünya genelinde sinemaseverlerle buluşacak.