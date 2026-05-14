Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, halk arasında "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Dazkırı ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen A.Ş. isimli şahıs, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, uyuşturucu tacirlerinin son dönemde sıkça başvurduğu bir yöntem olan 33 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıs emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve zehir tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.