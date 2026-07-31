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Kaynak: DHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde sahilde meydana gelen olayda, demir bariyerin kopması faciaya neden oluyordu. Bariyere yaslanan iki kişi yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Saros Körfezi kıyısındaki Yayla köyü Öztekin Caddesi'nde yaşandı. Dinlenmek amacıyla sahil kenarındaki demir bariyere yaslanan S.T. ile H.T., bariyerin aniden kopması üzerine kayalık alana düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BARİYERİN ÇEVRESİ KAPATILDI

Olayın ardından zabıta ekipleri, kopan demir bariyerin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.