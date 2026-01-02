Geride bıraktığımız 2025’in son günlerinde bir kez daha acı ile kavrulduk!..

Yalova’da IŞİD operasyonunda şehit verdiğimiz kahraman evlatlarımızı göz yaşları içinde sonsuzluğa uğurladık. Çok sayıda ilimizde cani terör örgütüne karşı emniyet güçlerimiz operasyonlar düzenledi. Yüzlerce gözaltı vardı…

Yazılarımda ısrarla altını çiziyorum; “IŞİD’in ana sigortası PKK/YPG/SDG” dir diye… ABD’nin planları çerçevesinde IŞİD devreye sokulur, PKK/YPG/SDG’ye meşruiyet verilir. Yani, bölgemizde, ABD’nin kötü çocuğu IŞİD, iyi çocuğu PKK/YPG/ SDG’dir!..

Aslında her şey o kadar açık ki!..

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski danışmanı Paul Williams’ın 2017’deki “DAEŞ’i biz yarattık. DAEŞ’in Gülen’den hiçbir farkı yok, bir CIA yaratımı. Bu bizim eserimiz, onları biz yarattık, hâlâ da yönetiyoruz” şeklinde itirafları var. FBI danışmanının o ifşaatları sonrasında “Yaralanan DAEŞ’liler nerede tedavi ediliyorlar?” sorusuna verdiği yanıt şöyleydi.

“İsrail’e naklediliyorlar. İsrail hastanelerinde İsrailliler tarafından tedavi ediliyorlar ve savaşa geri getiriliyorlar.”

***

ABD Başkanı Trump, yıllar önce ne demişti?..

“IŞİD’i Barack Obama ve Hillary Clinton kurdu.”

Ağustos 2016… BBC News’in haberi;

-Trump 'IŞİD'in kurucusu Obama' suçlamasında ısrarlı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump, Başkan Barack Obama'yı "IŞİD'in kurucusu", Demokrat Parti'nin Adayı rakibi Hillary Clinton'ı da "IŞİD'in kurucu ortağı" diye tanımladı.

Trump dünkü Florida mitinginde IŞİD için "Başkan Obama'yı onurlandırıyorlar. Obama IŞİD'in kurucusu" dedi ve Clinton'a da "kurucu ortak" dedi.

Clinton'ın sözcüsü ise, Trump'ın ABD'yi "aşağıladığını" söyleyerek yanıt verdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi konuştuğunu söyledi.

Trump, bugün de sözlerinin arkasında durdu ve Obama ile Clinton'ı IŞİD'in "en değerli oyuncuları" diye tanımladı.

Trump, Başkan Obama ve Eski Dışişleri Bakanı Clinton'a yaptığı "IŞİD'in kurucuları" suçlamasını, Obama dönemindeki dış politikayı eleştirmek için yapıyor. Trump daha önce de birçok kez Obama döneminde militanların güç kazandığını söylemiş ve hatta örgütün sempatizanı olduğunu ileri sürmüştü.

Beyaz Saray Trump'ın sözleri hakkında bir açıklama yapmazken, Clinton'ın bir Sözcüsü "Bu, Donald Trump'ın ABD'yi aşağılamasının bir başka örneği" dedi.

***

Bizdekilerin de durumunu merak ediyorsunuzdur…

O zaman yine geçmişe dönelim;

“Öfkeli çocuklar” tartışmasını hatırlayanınız var mı?..

Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevi yaptığı günlerde, bir canlı yayında "IŞİD radikal, terörize gibi bir yapı olarak görülebilir ama katılanlar arasında Türkler, Araplar, Kürtler vardır. Oradaki yapı, daha önceki hoşnutsuzluklar, öfkeler büyük bir cephede geniş bir reaksiyon doğurdu" demişti.

Davutoğlu'nun 2014 yılında yaptığı açıklama kamuoyuna şöyle yansıyordu;

“Eğer Irak’ta Sünni Araplar dışlanmamış olsaydı böyle bir öfke birikmesi olmazdı. Eğer Beşar Esad’a, ‘Yüzde 12’lik bir etnik yapı ülkeyi yönetmesin bu ülke hepinizin’ dediğimizde dinlenseydi bunlar yaşanmazdı. IŞİD öfkeyle büyüyen bir tehdit ama işin özünü unutmamak lazım.”

Gelen tepkiler üzerine Ahmet Davutoğlu, kendini kurtarmak için “öfkeli çocuklar demedim” diye açıklama üzerine açıklama yapmıştı.

***

Yarını daha iyi görebilmek için bu kadar belge yeterli değil mi?..