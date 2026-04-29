Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen Yeni Yol grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül’ün ailesini arayarak taziye dileğinde bulunmasını olumlu bulduğunu belirterek, bu adımın toplumsal barış için genişletilmesi gerektiğini söyledi.

“Toplumsal barış iklimi yakalayalım”

Davutoğlu, KHK’lı ailelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “10’uncu yıla girerken toplumsal barış iklimi yakalayalım. Muhtemelen annesi babası KHK’lı olan yüz binlerce çocuk var. Bu çocuklar devletimizin geleceği ve bizim çocuklarımız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Davutoğlu, başlatıldığı belirtilen girişimlerin bizzat yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir girişim başlatmış Sayın Cumhurbaşkanı. Başkasına bırakmayın, siz yapın. Siz yaparsanız bu işler yürüyor” dedi.

İşçi eylemleri üzerinden hükümete eleştiri

Davutoğlu, Ankara’da alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle eylem yapan Doruk Madencilik işçileri ile işveren arasında sağlanan uzlaşıya da değindi. Anlaşmanın bakanlıklar aracılığıyla sağlandığını hatırlatan Davutoğlu, sürecin daha önce çözülmemesini eleştirdi.

Alparslan Bayraktar ve Vedat Işıkhan’a seslenen Davutoğlu, işçilerin günlerce eylem yapmasına rağmen gerekli diyalogun kurulmadığını savundu.

“10 yaşındaki çocuklar siyasetçilere ders veriyor”

23 Nisan kapsamında okul saldırılarında hayatını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret ettiğini belirten Davutoğlu, bu ziyaretlerden edindiği izlenimlerin siyasetçilere önemli mesajlar verdiğini ifade etti.

Çocukların Filistin hassasiyetine dikkat çeken Davutoğlu, bazı öğrencilerin yardım faaliyetleri yürüttüğünü ve yaşananlara tepki gösterdiğini anlattı. Bu durumu, siyasetçilerin tutumlarıyla karşılaştırarak eleştirilerde bulundu.

“Darbe karşıtlığına evet, adaletsizliğe hayır”

Davutoğlu, konuşmasının devamında KHK uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, darbe girişimine fiilen katılanlarla diğer kesimlerin ayrıştırılması gerektiğini ifade etti.

“Darbe karşıtlığına evet, adaletsizliğe hayır diyoruz” diyen Davutoğlu, özellikle “ibadet” kategorisinde değerlendirilen kişilerin mağduriyet yaşadığını savundu.

KHK’lı ailelerin çocuklarının eğitim ve sosyal hayatta çeşitli zorluklarla karşılaştığını dile getiren Davutoğlu, bu durumun toplumsal barış açısından ele alınması gerektiğini belirtti.

Davutoğlu, hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül üzerinden yaptığı değerlendirmede, benzer durumda çok sayıda çocuk bulunduğunu ifade ederek, bu çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve kapsayıcı politikalarla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.