Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin’in açıklamalarını gündeme taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sert sözlerle yüklendi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan acının yalnızca bir felaket değil, aynı zamanda ağır bir sorumluluk zincirinin sonucu olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy’a seslenen Davutoğlu, “Bu feryat karşısında nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Zerre kadar vicdan ve Allah korkusu varsa, bu seslere kulak verilir ve gereği yapılır” ifadelerini kullandı.

Yangında hayatını kaybeden 78 kişinin geride bıraktığı ailelere dikkat çeken Davutoğlu, ihmallerin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, “Başınızı yastığa koyduğunuzda, bu ihmaller nedeniyle yaşamını yitiren masum insanları ve onların geride kalanlarını hatırlayın. Bu vebalin ağırlığıyla yüzleşin” dedi.

Davutoğlu, açıklamasında AK Parti tabanına da çağrıda bulunarak, uzun yıllar iktidara destek vermiş bir babanın feryadının görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. “Sessizlik, bu vebale ortak olmaktır” diyen Davutoğlu, sorumluların ortaya çıkarılması ve kamu vicdanının rahatlatılması gerektiğini vurguladı.