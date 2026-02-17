Eski Başbakan Davutoğlu, NOW'da katıldığı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devlet temsiliyetinin önem ve kriterlerinden bahseden Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı'nın bir başka şirkette yönetim kurulunda olduğuna ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti devlet adamlığı böyle olmaz. Biz başka birinden maaş alamayız. Açıkçası ben de maddi zorluk çekiyorum. Yabancı misafirleirmizi ağırlarken. Zorlandığımız oluyor.

"BANA TEKLİF GELİYOR"

Bana şuanda da çok teklif eliyor. Ama ben Başbakan temsiliyeti taşıyorum. Yılda 2 3 konferans vermem karşılığında ciddi rakamlar ödüyorlar. Ama yapamazsınız. türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, başka bir şirketten maaş almaz.