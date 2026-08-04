Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali

Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali

Artvin’in Ardanuç ilçesinde düzenlenen Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri ile 300 yıllık tarihi "Pancarcı Geleneği" bu yıl da büyük bir coşkuyla yaşatıldı. Yöre halkı, ağır geçen tarla hasadının ardından hem dinlenmek hem de pancar toplamak için gönüllerince eğlendiler.

Kaynak: DHA
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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 1

Artvin’in Ardanuç ilçesinde düzenlenen Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri’yle 300 yıllık ‘Pancarcı Geleneği’ yaşatıldı. Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, “Bir aileyi bir topluluğu ayakta tutan en büyük güçlerden biri de kültürel zenginliğidir. Gelenek ve göreneklere sahip çıkmaktır" dedi.

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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 2

Artvin’de yöre halkının, oldukça ağır geçen tarla hasadı sonrasında hem dinlenmek hem de pancar toplamak amacıyla yaylalara çıkarak, hep birlikte davul ve zurna eşliğinde eğlendiği festival geleneği yüz yıllardır sürdürülüyor.

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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 3

Tarihi yaklaşık 300 yıllık olan ‘Pancarcı Geleneği’ için bu yıl da Ardanuç ilçesinde Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri düzenlendi. 3 gün süren şenlikte davul-zurna eşliğinde horon oynanıp, türküler söylendi. Bölgede ‘şaşorti’ olarak bilinen yaylacılık kültürünü yaşatan kadınların, kuymak yapma yarışmaları ve çeşitli etkinliklerle ‘Pancarı Geleneği’ canlandırıldı.

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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 4
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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 5

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da “Şavşat ve Ardanuç kardeştir. Soyu, geleneği her şeyi birdir. Bunu burada da gurbette de görüyorum. Aynı yörenin insanıyız. Ardanuç, güzel insanların yaşadığı, coğrafyası güzel bir ilçedir. Gurbetçilerimiz akın akın buralara geliyorlar. Birlik oldukça kültürümüz de yaşayacaktır” diye konuştu.

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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 6
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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 7
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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 8
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Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali - Resim: 9
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