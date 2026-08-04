Davul, zurna ve kuymak kokusu yaylaları sardı: 3 asırlık pancar festivali

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da “Şavşat ve Ardanuç kardeştir. Soyu, geleneği her şeyi birdir. Bunu burada da gurbette de görüyorum. Aynı yörenin insanıyız. Ardanuç, güzel insanların yaşadığı, coğrafyası güzel bir ilçedir. Gurbetçilerimiz akın akın buralara geliyorlar. Birlik oldukça kültürümüz de yaşayacaktır” diye konuştu.