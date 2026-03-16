Isparta’da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Davraz Kayak Merkezi, kış sporlarının yanında yamaç paraşütü tutkunlarına da farklı bir deneyim sunuyor.

Karla kaplı pistlerden havalanan paraşütçüler, kayak yapanların üzerinden süzülerek Kul Ovası’na iniş yapıyor.

KIŞIN DAVRAZ, YAZIN EĞİRDİR

Eğirdir Belediyespor Kulübünde eğitmen ve antrenör olarak görev yapan yamaç paraşütü pilotu Gökhan Bitiktaş, Isparta çevresinde yamaç paraşütü için uygun birçok nokta bulunduğunu söyledi.

Bölgede genellikle üç ana uçuş noktası kullandıklarını belirten Bitiktaş, yaz aylarında Eğirdir ve Atabey’de, kış aylarında ise kayak sezonunun başlamasıyla Davraz’da uçuş gerçekleştirdiklerini ifade etti.

YATIRIMLAR UÇUŞLARI KOLAYLAŞTIRDI

Davraz Kayak Merkezi’nde yapılan yatırımların uçuşları daha erişilebilir hale getirdiğini dile getiren Bitiktaş, gondol ve telesiyej gibi ulaşım imkanları sayesinde kalkış noktalarına kolaylıkla ulaşabildiklerini kaydetti.

Kış aylarında Eğirdir ve Atabey’de rüzgar uygun olmadığında uçuşların Davraz’da sürdürüldüğünü aktaran Bitiktaş, bölgenin kış sezonunda yamaç paraşütü için önemli alternatiflerden biri olduğunu söyledi.

FARKLI PARKURLAR OLUŞTURULUYOR

Eğirdir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Başyiğit de kulüp bünyesinde profesyonel bir ekiple çalıştıklarını belirtti. Teknik ekip ve antrenörlerin uçuş yapılacak güzergahları sürekli inceleyerek sporcular ve misafirler için farklı parkurlar oluşturduğunu ifade etti.

Başyiğit, Davraz başta olmak üzere Eğirdir’in çeşitli bölgelerinde planlanan parkurlarda uçuşların güvenli şekilde sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.