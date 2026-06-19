Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde çevre dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, Dere Mahallesi 8000 Sokak'ta bulunan Dostlar Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Asiye ve Halil Erdoğan çiftinin yaşadığı evin mutfak bölümünde bulunan davlumbazda, iddiaya göre elektrik kaynaklı arıza nedeniyle yangın çıktı.

DUMANLARI FARK EDİP YARDIM İSTEDİ

Evde bulunan Asiye Erdoğan, mutfaktan yükselen dumanları fark edince büyük panik yaşadı. O sırada yakındaki bir kahvehanede bulunan eşi Halil Erdoğan da haberi alır almaz eve geldi.

Apartmandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının daireye ve apartmanın diğer bölümlerine yayılmasını önledi. Kontrol altına alınan yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen Asiye ve Halil Erdoğan çifti ise mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Yangın sırasında çevrede toplanan vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla kaydederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.