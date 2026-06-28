Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 45 resmi maçta görev yapan 30 yaşındaki stoper, 2 gol kaydederek takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.