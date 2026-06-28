Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı

Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez için Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. İtalyan basını, Kolombiyalı savunmacının Real Madrid'in transfer listesine girdiğini öne sürdü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı - Resim: 1

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Davinson Sanchez için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı - Resim: 2

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Como'nun bir süredir kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı stoperi Real Madrid de transfer listesine aldı.

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Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı - Resim: 3

Haberde, İspanyol devinin savunma hattı için alternatif isimler arasında Davinson Sanchez'i değerlendirdiği belirtildi.

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Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı - Resim: 4

MOURINHO DETAYI

İddiaya göre Jose Mourinho'nun da uzun süredir beğendiği savunmacı için Real Madrid yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor. İspanyol ekibinin önümüzdeki süreçte transfer için somut adımlar atabileceği öne sürüldü.

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Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı - Resim: 5

COMO DA TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Serie A temsilcisi Como'nun da Davinson Sanchez transferinden vazgeçmediği belirtildi.

İtalyan kulübünün, Galatasaray'ın belirleyeceği bonservis bedelini karşılayabilmek için hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

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Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı - Resim: 6

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 45 resmi maçta görev yapan 30 yaşındaki stoper, 2 gol kaydederek takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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