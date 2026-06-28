Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Davinson Sanchez için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Davinson Sanchez'e Como'dan sonra Real Madrid kancası: Mourinho detayı
Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez için Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. İtalyan basını, Kolombiyalı savunmacının Real Madrid'in transfer listesine girdiğini öne sürdü.Furkan Çelik
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Como'nun bir süredir kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı stoperi Real Madrid de transfer listesine aldı.
Haberde, İspanyol devinin savunma hattı için alternatif isimler arasında Davinson Sanchez'i değerlendirdiği belirtildi.
MOURINHO DETAYI
İddiaya göre Jose Mourinho'nun da uzun süredir beğendiği savunmacı için Real Madrid yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor. İspanyol ekibinin önümüzdeki süreçte transfer için somut adımlar atabileceği öne sürüldü.
COMO DA TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Serie A temsilcisi Como'nun da Davinson Sanchez transferinden vazgeçmediği belirtildi.
İtalyan kulübünün, Galatasaray'ın belirleyeceği bonservis bedelini karşılayabilmek için hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 45 resmi maçta görev yapan 30 yaşındaki stoper, 2 gol kaydederek takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.