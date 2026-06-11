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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın savunmadaki yıldız isimlerinden Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen geleceğiyle ilgili kararını verdi.

AYRILIK İDDİALARINA KAPIYI KAPATTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Kolombiyalı stoper, kendisine gelen transfer ilgilerinin ardından Galatasaray yönetimiyle görüşerek takımda kalmak istediğini iletti. Sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu belirten Sanchez'in ayrılığı düşünmediği öğrenildi.

"BURADA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Tecrübeli futbolcunun yönetime gönderdiği mesajda, "Bu sezondan sonra 3 sezon daha sözleşmem var. Ailem burada mutlu, ben de mutluyum. Bu formayı taşımaktan gurur duyuyorum ve Galatasaray'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

SEZONUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

Geride kalan sezonda savunmanın en önemli isimlerinden biri olan Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 45 resmi maçta görev aldı. Başarılı stoper, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.