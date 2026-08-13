UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Hradec Kralove'un teknik direktörü David Horejs maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP, GÜCÜNÜ GÖRDÜK'

İlk maçta daha iyi oynadıklarına dikkat çeken Horejs, "İlk maçta daha iyi oynadık ve büyük bir şans kaybettik. Rakip 10 kişi kalmıştı, ayağımıza gelen şansı değerlendiremedik. İlk maçta bu şansı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Çok genç oyuncularımız var. Atmosfer bizi yüzde 100 etkiledi. Biz daha fazla gol şansı bulduk ama değerlendiremedik. Bugünkü tecrübemiz yetmedi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, gücünü gördük. 2 gol attılar ve gol yemediler. Bundan sonrası için Beşiktaş'a bol şans diliyorum." diye konuştu.

'TOMAS SIVOK'TAN BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER ALDIM'

Beklentilerinin üzerinde bir atmosferle karşılaştığını söyleyen Çekyalı teknik adam, "Maç öncesinde oyuncularıma burada çok zor bir atmosferin bizi beklediğini anlattım. Tomas Sivok'tan taraftar ve Beşiktaş'la ilgili bilgiler aldım. Böyle bir atmosfer bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bunu futbolcularıma anlattım. Maçta ayakta kalmaya çalıştık. Mücadelemizden çok mutluyum. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Beşiktaş gibi takımlarla karşılaşmak çok zordur. Ligimizde Slavia Prag gibi takımlara karşı böyle oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.