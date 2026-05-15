Eski futbolcu ve iş insanı David Beckham ile eşi Victoria Beckhamın toplam servetinin 1,185 milyar sterline ulaştığı bildirildi.

BBC’nin aktardığı bilgilere göre bu rakamla David Beckham, İngiltere’nin ilk milyarder sporcusu unvanına da sahip oldu.

2026 Sunday Times Zenginler Listesi’nde 7 kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton 435 milyon sterlinle beşinci sırada yer aldı. İngiliz futbolcu Harry Kane ve iki kez Wimbledon şampiyonu Andy Murray ise 110 milyon sterlinlik servetleriyle 10. sırayı paylaştı.

Beckham, değeri yaklaşık 1,45 milyar dolar olarak hesaplanan Amerikan kulübü Inter Miami CF’nin de sahipleri arasında yer alıyor.

Kasım ayında şövalyelik unvanı alan 51 yaşındaki Beckham, aynı zamanda Adidas ve Hugo Boss gibi global markaların da reklam yüzü olarak görev yapıyor.