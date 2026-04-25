Davetiye görünümlü kimlik avı dolandırıcılığına dikkat: Sahte davetiye ile kimlik avı

Gerçek davetiye ile sahtesi nasıl ayırt edilir?

Uzmanlar, şüpheli bir e-posta aldığınızda şu detaylara dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor:

Genel İfadeler: Sahte davetiyeler genellikle "unutulmaz bir kutlama" veya "anı yaratma" gibi belirsiz başlıklar taşırken, gerçek davetiyeler "kitap kulübü" veya "mahjong buluşması" gibi spesifik detaylar içerir.

Zamanlama: Dolandırıcılar, insanların savunmasız olduğu Cuma akşamları gibi zamanları hedef seçebilir.

Doğrulama: Eğer davetiye beklemediğiniz birinden veya uzun süredir görüşmediğiniz bir tanıdığınızdan geliyorsa, tıklamadan önce kişiye farklı bir kanaldan ulaşarak teyit edin.