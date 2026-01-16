Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un 2 Ocak 2025’teki vefatının ardından açılan vasiyet davası, önümüzdeki ay görülecek.
Davanın görülmesine sayılı günler kala: Ferdi Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı sessizliğini bozdu
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vasiyet davasının görülmesine sayılı günler kala Tayfur’un yeğeni Nilüfer Gözalıcı konuştu. Nilüfer, “ Her şey dayımın arzu ettiği şekilde ilerleyecek” dedi.
Dava süreci yaklaşırken, Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile oğlu Timur Turanbayburt’un savcılığa şikâyet ettiği yeğeni Nilüfer Gözalıcı sessizliğini bozdu.
Günaydın’a konuşan Gözalıcı, “Dayımla son 15 yılımız iç içe geçti. Bundan sonraki tüm adımlar, Ferdi dayımın arzu ettiği şekilde atılacak. Hem maddi hem de manevi olarak onun istekleri yerine getirilecek” ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçının ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, aile içindeki gerilim sona ermiş değil.
Bir süre önce Tuğçe Tayfur ve ağabeyi Timur Turanbayburt’un suç duyurusunda bulunduğu dosyada, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Nilüfer Gözalıcı hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararını verdi. Bu karara yapılan itiraz da mahkeme tarafından reddedildi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gözalıcı, Ferdi Tayfur’la son 15 yıl boyunca fiilen birlikte yaşadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
“Adımı ve çok sevdiğim dayım Ferdi Tayfur’u asılsız iddialarla yıpratmaya çalışanlar hakkında tüm hukuki ve cezai haklarımı kullanacağım. Ortaya atılan mesnetsiz suçlamaların tamamı için hukuk önünde hesap soracağım.”
Gözalıcı, sözlerini duygusal bir ifadeyle tamamladı:
“Dayımın yanında büyüdüm. Evliliğim sırasında da sonrasında da hep onunlaydım. O benim için sadece bir dayı değil, canımdı. Her şey onun istediği gibi ilerleyecek.”