Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen "Turpun Büyüğü" başlıklı basın açıklamasında "heybedeki turp" olarak işaret ettiği bilirkişi S.B. hakkında Mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı.

Medyascope'tan gazeteci Furkan Karabay'ın haberine göre Mahkeme, tüm sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılma ve bilirkişi S.B.'nin zorla getirilme kararı verdi.

Öte yandan dava 13 Şubat'a ertelendi.

DAVADA ÇOK SAYIDA GAZETECİ DE VAR

'Bilirkişi davası'nda gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Halk TV Koordinatörü Kürşad Oğuz, Halk TV sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker 'Kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçundan yargılanıyor.

Barış Pehlivan, Suat Toktaş, Kürşad Oğuz, Serhan Asker, Seda Selek

Davanın dördüncü duruşması İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.