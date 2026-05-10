Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Töngel köyünde komşunun bostanına giren bir inek, akrabalar arasında tartışmaya yol açtı. Kemal Sunal’ın “Davacı” filmini aratmayan olayda tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Türk sinemasının unutulmaz isimleri Kemal Sunal, Güzin Özipek, Savaş Yurttaş ve Serra Yılmaz’ın rol aldığı, komşular arasındaki davaya konu edinen klasikleşmiş "Davacı" filmini akıllara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşanan olayda komşu bostana giren bir inek nedeniyle akraba olan komşular arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce S.I. tüfekle Yasin Işık'a ateş açtı.

Göğsünden yaralanan 22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan T.I., A.I, ve K.I.'da vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.