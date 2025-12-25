Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde 1951 yılında açılan ve Türkiye’nin en uzun süren kadastro davası olarak kayıtlara geçen tapu tescil davası, 75 yıl sonra sonuçlandı.

Üç parselden oluşan 126 dönümlük arazinin mülkiyetiyle ilgili başlayan dava, yıllar içinde tarafların vefatı ve yapılan itirazlar nedeniyle defalarca ertelendi. Son olarak 348 kişinin taraf olduğu dava, Adalet Bakanlığı’nın “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında Amasya Kadastro Mahkemesi tarafından çözüme kavuşturuldu.

1951 yılında açılan ve açılmadan öncesine de uzanan 3 parselli toplam 126 dönümlük arazinin tapu tescili davası, aradan geçen 75 yılın ardından halen devam ediyordu. Amasya Kadastro Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın ‘Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda yıllardır sonuç alınamayan davayı çözüme kavuşturdu.

DAVACI FİLMİ GERÇEK OLDU

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Salucu köyündeki bir arazi üzerinde hak iddia edilmesi nedeniyle açıldığı günden bu yana vefat edenler ve yapılan itirazlardan dolayı sürekli olarak uzayan davada en son 348 taraflı bulunuyordu.

Aradan geçen süre zarfında hakim, avukat ve tarafların değiştiği, vefat edenlerin de bir hayli çok olduğu dava akıllara ise başrolde Kemal Sunal'ın olup çok sayıda usta oyuncunun da kadroda yer aldığı 1986 yılında yayınlanan ‘Davacı' filmini getirdi.

Davalı taraflardan Mustafa Küçük (50) çocukluk yıllarında izledikleri ‘Davacı' filmine o yıllarda güldüklerini, şimdi ise aynı durumda kendilerinin bulunduğunu belirtti. 1980 yılında vefat eden İstiklal Savaşı gazisi dedesi Hasan Arıkan'ın 1945 yılında parasını ödeyip tapusunu aldığı araziye itiraz üzerine 1951 yılında görülmeye başlayan davanın bu yıla kadar sürdüğünü hatırlatan Mustafa Küçük, "Kazandığımız bu dava Türkiye'nin en eski kadastro davasıymış. Bizde yeni öğrendik. Kemal Sunal'ın ‘Davacı' filmi gerçek oldu" dedi.



Kadastro davalarının en uzun süren dava türü olduğunu anlatan Avukat Filiz Alakuş ise, "Yıllar önce açılmış davalarda vefat durumunda yeni mirasçılar ve yeni hak iddia edenler davaya dahil olurlar. Bu dava 75 yıllık bir dava. Kadastro davalarının en eskisi olduğu bize söylendi" diye konuştu.