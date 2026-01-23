Bütün vatandaşlara elektronik tebligat adresi alma yükümlülüğü getirilecek. Meclis'e sunulacak 22 maddelik yeni kanun teklifiyle, tebligat adresi alma mecburiyeti getirilerek dava ve cevap dilekçeleri ile icra takiplerinde elektronik tebligat adresi bildirme zorunlu olacak.

Yeni kanunla kamunun ve özel sektörünün binlerce tona ulaşan kağıt masrafının ortadan kalkması ve yıllık tasarrufunun 30 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, elektronik tebligat uygulaması bütün kamu görevlilerini kapsayacak. Uygulamanın herkes için daha kolay erişilebilir hale getirilmesi sağlanacak.

Öte yandan, e-Tebligat sistemi ile 2019’dan bu yana 189 bin 324 ağaç kesilmekten kurtarılarak, 11 bin 137 ton kağıt tasarruf edildi. 2025 yılında yaklaşık 12,4 milyon kişi e-Tebligat sistemini kullandı. Toplamda 51,7 milyon elektronik tebligat yapıldı ve sistem genelinde bugüne kadar 247 milyon belge elektronik ortamda iletildi.