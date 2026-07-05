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Kaynak: Haber Merkezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6 Temmuz'da Bolu'da görülecek dava öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

X platformundaki açıklamasında dava sürecinin başlayacağını duyuran Özcan, hakkındaki iddiaların mahkeme sürecinde netlik kazanacağını ifade etti.

Özcan paylaşımında, "Başlıyoruz… Duruşmam 6 Temmuz Pazartesi günü Bolu'da başlıyor. Nasıl iftiralarla suçlandığımı bütün Türkiye görecek. Hakkımda ileri geri atıp tutanlar, acaba dava sonunda yüzüme nasıl bakacaklar" ifadelerini kullandı.

Dava öncesi yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.