Muğla’nın Datça ilçesindeki bir restoranın bacasında meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlara kısa süreli korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 16.55 sularında İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, işletmenin baca bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın başladı. Bacadan hızla yükselen yoğun dumanların etrafı kaplaması ise çevredeki insanlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden itfaiye, emniyet ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye görevlileri bacadaki alevlere süratle müdahale ederken, sağlık personeli de olası bir duruma karşı alanda tedbir amaçlı hazır bulundu. Bu esnada polis ekipleri olay yerinin etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler tarafından soğutma işlemi uygulandı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.