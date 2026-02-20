Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından Muğla’da 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edilmesi ve Şubat ayı temasının "Sanat ve Farkındalık" olarak belirlenmesi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal’ın katılımıyla anlamlı bir sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü sanatçı Aljohara Jeje, kendi atölyesinde öğrencilerle bir araya gelerek eserlerini, çalışma sistemini ve sanatsal yaklaşımını paylaştı. Aynı zamanda öğrencilerle uygulamalı bir sanat atölyesi gerçekleştiren sanatçı, gençlerimize birebir üretim süreci deneyimi yaşattı.

Etkinlik, öğrenciler için ilham verici ve farkındalık oluşturan özel bir sanat deneyimi oldu. Etkinliğe öğretmenler, eğitim öğretimin her kademesinden öğrenciler, ve veliler katılım sağladı.