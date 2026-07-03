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Kaynak: İHA

Muğla'nın Datça ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 18 yaşındaki genç, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Datça ilçesindeki Uşaklar Sitesi sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sahile giden Polat Esmer (18), denize girdikten sonra dalış yaptı. Bir süre geçmesine rağmen yeniden su yüzeyine çıkmayan Esmer'i göremeyen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DENİZİN DİBİNDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik ve jandarma sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Polat Esmer, denizin dibinde hareketsiz halde bulundu. Çevrede bulunanların da yardımıyla sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin sahilde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Polat Esmer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.