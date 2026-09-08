Datça ilçesi Palamutbükü koyu mevkisi açıklarında bugün saat 08.30 sıralarında, kürek sörfü yapmak için denize açılan 2 kişinin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Başlatılan kurtarma çalışması sonucu 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak güvenli şekilde Gerence Koyu’nda karaya çıkartıldı.
Datça’da denizde sürüklenen 2 kişinin yardımına Sahil Güvenlik yetişti
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Muğla’nın Datça ilçesinde kürek sörfü yapmak için denize açılan 2 kişi, Palamutbükü açıklarında sürüklenerek yardım istedi. Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 2 kişi, Gerence Koyu’nda güvenli şekilde karaya çıkarıldı.
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