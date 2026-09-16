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Kaynak: İHA

Muğla’nın Datça ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında bulunan bademde hasat çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 13 bin 300 dekarlık alandaki bahçelerde üreticiler bademleri toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hasadın yapıldığı bahçeleri ziyaret eden Datça Kaymakamı Murat Atıcı, üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları takip etti. Üreticilerle görüşen Atıcı, sezonla ilgili değerlendirmeleri ve beklentileri dinledi.

Datça’da yaklaşık 303 bin meyve veren badem ağacı bulunurken yıllık üretimin yaklaşık 3 bin 30 ton olduğu belirtildi.

İlçedeki badem üretiminde Sıra Bademi yüzde 60-65’lik payla ilk sırada yer alıyor. Üretimin yüzde 20-25’ini Akbadem, yüzde 15-20’sini ise Nurlu Badem oluşturuyor.

Kaymakam Atıcı’nın hasat ziyaretine Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşar Dursun da katıldı.