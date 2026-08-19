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Geçtiğimiz günlerde adı Trabzonspor ile sık sık anılan Uruguaylı yıldız, Al-Diriyah’a transfer oluyor.

TRANSFERDE BORÇ ENGELİ

Uruguaylı golcünün Karadeniz temsilcisine transferi alacaklar yüzünden takıldı. Al-Hilal kulübünden yaklaşık 12 milyon Euro alacağı bulunan Nunez, Al-Hilal ile ödeme planı üzerine anlaşamayınca Suudi Arabistan Ligi kuralları gereği ülke sınırlarının dışına çıkamadı.

KİRALIK OLARAK AYRILIYOR

Fabrizio Romano’nun haberine göre; 27 yaşındaki golcü Al-Diriyah’a kiralık olarak transfer olacak ve anlaşmada satın alma opsiyonu yer almayacak. Uruguaylı golcünün 12 milyon Euro’luk maaşının tamamını ise yeni kulübünün karşılayacağı bildirildi.

Al-Diriyah’ın oyuncunun sağlık kontrollerini de planladığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Al-Hilal’e transfer olan Uruguaylı golcü, Al-Hilal formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol atarken 5 de asist yaptı.