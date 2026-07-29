Kaynak: Haber Merkezi

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile teknoloji devi Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Acemoğlu'nun servetine yönelik meydan okumasına Musk kayıtsız kalmadı.

İki isim arasındaki tartışma, Elon Musk'ın katıldığı "Moonshots with Peter Diamandis" isimli podcast yayındaki iddialarıyla başladı. Yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin üretimi rekor seviyeye ulaştıracağını savunan Musk, dünyanın bir "bolluk çağına" gireceğini belirtti. Gelecek 10 ila 20 yıllık süreçte emeklilik için birikim yapmanın gereksiz olacağını öne süren ünlü iş insanı, herkesin kapsayıcı bir yüksek gelir modelinden faydalanabileceğini ifade etti.

"SERVETİNİ 2036’YA KADAR BAĞIŞLA"

Musk'ın bu öngörüleri üzerine Prof. Dr. Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Acemoğlu, Musk'ın iddiasını samimi buluyorsa bunu kanıtlaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer 2036’da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036’ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu, teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır. Ayrıca, milyarderlerin ve trilyarderlerin siyasi ve sosyal etkilerinden endişe duyan dünya genelindeki pek çok insanı yatıştıracaktır.”

Acemoğlu ayrıca, yardım yapılacak kurumların tarafsız yapılar tarafından denetlenip onaylanması gerektiğini vurguladı.

MUSK'TAN UCU AÇIK YANIT

Acemoğlu'nun kısa sürede geniş yankı uyandıran çağrısına Elon Musk yine X platformu üzerinden karşılık verdi. Ünlü milyarder, "Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım" cevabını vermekle yetindi. Ancak Musk, planladığı adımın detayları veya nasıl bir bağış takvimi izleyeceği konusunda açıklama yapmadı.

İki tanınmış figürün bu polemiği, yapay zekanın ekonomik uçurumları kapatıp kapatamayacağı ve teknolojik dönüşümden elde edilen refahın toplumlar arasında nasıl bölüştürüleceği tartışmalarını bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.