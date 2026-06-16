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Kaynak: AA

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, eski oyuncularından Dario Saric ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, tecrübeli oyuncunun yeniden Anadolu Efes forması giyeceği ifade edildi.

Basketbol kariyerine Hırvatistan'daki Drazen Petrovic Basketbol Okulu'nda adım atan 32 yaşındaki uzun forvet; Avrupa'da KK Zrinjevac, KK Zagreb, Dubrava Zagreb, Cibona Zagreb ve Anadolu Efes'te görev yaptı. NBA kariyerinde ise Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formalarını terletti.

Dario Saric, Anadolu Efes'teki ilk döneminde 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olmuştu.