Karataş’ın tarihi sokakları, İzmir’in unutulmaz sesi Dario Moreno’nun doğum yıl dönümünde adeta zaman tüneline dönüşecek. Konak Belediyesi’nin düzenlediği Sokak Şenliği, usta sanatçının İzmir’le özdeşleşen mirasını yaşatmak üzere 4 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te kapılarını açacak. 22.00’ye kadar sürecek festival, 60’lı ve 70’li yılların eşsiz atmosferini Karataş’a taşıyarak İzmirlilere dolu dolu bir nostalji şöleni sunacak. Gün boyu sürecek programla katılımcılar, o dönemin neşesini, ritmini ve renklerini yeniden yaşama fırsatı bulacak.

ZAMANI GERİYE SARAN SOKAKLAR: 60’LARIN İZMİR’İ CANLANIYOR

Şenlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ile Pop Orkestrası’nın yanı sıra Konak Kültür Orkestrası’nın sevilen nostaljik eserleriyle başlayacak. Sanatçılar, Dario Moreno’nun unutulmaz şarkılarını seslendirerek tarihi sokağı coşturacak. Programın ilerleyen saatlerinde ise DJ Akşit Ersoy sahne alacak ve katılımcıları ritmik bir yolculuğa çıkaracak. Bu müzikal zenginlik, şenliğin ana damarını oluştururken İzmir’in kültürel kimliğini de ön plana taşıyacak.

DANS VE RİTMİN BULUŞMA NOKTASI: EKİPLER SAHNEYİ RENKLENDİRECEK

Etkinlikte sadece müzik olmayacak. Tangoizm Dans Atölyesi ve İzmir Swing Dans ekipleri, özel gösterileriyle şenliğe hareket katacak. Dönem danslarının sergileneceği performanslar, ziyaretçileri hem seyretmeye hem de ritme kapılmaya davet edecek. Karataş’ın dar sokaklarında yankılanacak bu gösteriler, festivalin görsel ve duygusal zenginliğini artıracak.

RETRO HAZİNELER VE KOSTÜM YARIŞMASI: VİNTAGE PAZARI DİKKAT ÇEKİYOR

Şenlik alanında kurulacak vintage pazarı, antika ve retro ürünlerle dolu standlarıyla dikkat çekecek. Katılımcılar, eski İzmir fotoğraflarının yer aldığı özel köşelerde anı fotoğrafı çektirebilecek. Ayrıca program kapsamında düzenlenecek En İyi Kostüm Yarışması’nda dönem kıyafetleriyle gelen ziyaretçiler sahneye çıkarak jüri ve seyircilerin beğenisini toplayacak. Bu unsurlar, şenliği interaktif ve eğlenceli kılacak.

BAŞKAN MUTLU’DAN İZMİRLİLERE ÇAĞRI: HERKES KOSTÜMLERİYLE GELSİN

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm İzmirlileri dönem kostümleriyle şölene katılmaya davet etti. Başkan Mutlu, “İzmir’in ruhunu, neşesini ve o eşsiz hoşgörüsünü şarkılarıyla tüm dünyaya haykıran usta sanatçı Dario Moreno’yu doğum gününde adına yakışır bir şenlikle anacağız. Tüm İzmirlileri, vintage pazarından dans gösterilerine, orkestralarımızın keyifli ezgilerinden kostüm yarışmasına kadar her ayrıntının düşünüldüğü bu özel şenlikte bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.

Şenlik, Dario Moreno’nun İzmir kültürüne kattığı değeri bir kez daha hatırlatırken, Karataş’ın tarihi dokusunu da canlandıracak. Yerel yönetimlerin kültürel mirası yaşatma çabalarının güzel bir örneği olan bu etkinlik, hem gençleri hem de eski İzmir tutkunlarını bir araya getirecek. Katılımcılar, gün boyu sürecek program sayesinde hem eğlenecek hem de şehrin geçmişine saygı duruşunda bulunacak. Konak Belediyesi’nin özenle hazırladığı Sokak Şenliği, İzmir’in sosyal ve kültürel hayatına renk katmaya devam ediyor.