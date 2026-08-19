Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, aniden rahatsızlanan M.S.T. isimli çocuk, yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde kalp krizi şüphesi teşhisi konulan genç hastaya ilk müdahale acil serviste gerçekleştirildi.

İL MERKEZİNE HIZLI NAKİL

Durumunun aciliyeti ve ileri tetkik ile tedavi gereksinimi nedeniyle doktorlar zaman kaybetmeden hava ambulansı talebinde bulundu. Kısa sürede ilçeye ulaşan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikoptere nakledilen M.S.T., detaylı tedavi altına alınmak üzere Malatya’daki tam teşekküllü hastaneye sevk edildi. Hastanın tedavisi sürüyor.