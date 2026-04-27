Edinilen bilgilere göre, Darende’de yaşayan 75 yaşındaki B.K., ani bir rahatsızlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiği belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Hastanın durumunun ciddiyetini koruması ve ileri tetkik gereksinimi üzerine, sağlık birimleri tarafından zaman kaybetmeden hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye intikal eden ambulans helikopter, yaşlı hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakletti.

Hastanede tedavi altına alınan B.K.’nın durumunun takip edildiği öğrenildi.