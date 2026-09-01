Darende ilçesinden geçen D-300 kara yolu üzerindeki Nadir İlkokulu’nun yeni binasına taşınmasıyla birlikte, okulun hemen yanında bulunan yaya üst geçidinin kullanım ihtiyacı sona erdi. Geçmiş yıllarda üst geçit ayaklarının bulunduğu alanda yaşanan trafik kazaları da dikkate alınarak, yapının mevcut yerinden sökülmesine karar verildi.
Darende'de atıl kalan ve kaza riski taşıyan Nadir Üst Geçidi söküldü
Malatya’nın Darende ilçesindeki D-300 kara yolu üzerinde bulunan Nadir Üst Geçidi, hizmet verdiği okulun taşınması ve güvenlik riskleri göz önüne alınarak ekipler tarafından sökülüp kaldırıldı.Kaynak: İHA
DEV VİNÇLERLE PARÇALAR HALİNDE SÖKÜLDÜ
Malatya’dan sevk edilen büyük tonajlı vinçlerin kullanıldığı söküm operasyonunda, ekipler üst geçidi parçalar halinde titizlikle ayırdı. Sökülen dev çelik aksamlar nakledilmek üzere Karayolları bakım merkezine taşındı.
TRAFİK AKIŞI YENİDEN NORMALE DÖNDÜ
Söküm işlemleri esnasında D-300 kara yolunda araç trafiği Karayolları ve güvenlik ekiplerince alt kontrollü olarak sağlandı. Çalışmaların tamamlanması ve yolun temizlenmesinin ardından ana arterde ulaşım yeniden normale döndü.
Karayolları ekiplerinin, demonte edilen üst geçit malzemelerini ihtiyaç duyulan farklı bir bölgede değerlendirmek üzere yeniden montajlamayı planladığı bildirildi.