Darende'de atıl kalan ve kaza riski taşıyan Nadir Üst Geçidi söküldü

TRAFİK AKIŞI YENİDEN NORMALE DÖNDÜ

Söküm işlemleri esnasında D-300 kara yolunda araç trafiği Karayolları ve güvenlik ekiplerince alt kontrollü olarak sağlandı. Çalışmaların tamamlanması ve yolun temizlenmesinin ardından ana arterde ulaşım yeniden normale döndü.