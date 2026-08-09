Irak’ta siyasi ve askeri gerilimin yükselmesiyle güvenlik önlemleri artırıldı. Başbakan Ali ez-Zeydi’nin ülke genelindeki güvenlik güçlerine muharebe hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve olası çatışmalara karşı hazır olunması yönünde talimat verdiği bildirildi.
Talimatın ardından Terörle Mücadele Teşkilatı’na bağlı birliklerin stratejik noktalarda yeniden konuşlandırıldığı belirtildi. Irak Güvenlik Medya Hücresi de askeri birliklerin yüksek teyakkuz durumunu koruyacağını ve eğitim faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.
KRİTİK GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN HAREKETLİLİK
Güvenlik önlemlerinin artırılması, yargı ve güvenlik bürokrasisinin üst düzey isimleri arasındaki temasların ardından geldi.
Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ın Silahlı Kuvvetler ve Terörle Mücadele Teşkilatı yöneticileriyle görüşmesinin ardından sahadaki hareketliliğin hız kazandığı aktarıldı.
İktidardaki Devlet Yönetimi Koalisyonu da hükümetin görev süresinin 30 Eylül 2026’da sona ermesinin ardından gerçekleştirilebilecek yasa dışı silahlı eylemlerin Terörle Mücadele Yasası kapsamında değerlendirileceğini duyurdu.
BAĞDAT KULİSLERİNDE “DARBE” İDDİASI
Askeri hareketliliğin yaşandığı dönemde Bağdat kulislerinde darbe iddiaları da gündeme geldi.
Bölgeden aktarılan iddialara göre, İran destekli Haşdi Şabi gruplarının Tahran’ın desteğiyle hükümete karşı askeri bir kalkışmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Güvenlik birliklerinin stratejik bölgelere kaydırılmasının da söz konusu iddialara karşı önleyici bir tedbir olabileceği değerlendiriliyor.