Avrupa’da online alışveriş harcamaları 2025 yılı itibarıyla 911 milyar euro seviyesine ulaşarak kağıt üzerinde parlak bir tablo çiziyor. Rakamlar heyecan verici görünse de enflasyon etkisini çıkardığımızda büyümenin yüzde 4 seviyesinde kaldığını görüyoruz.

Kıta genelinde e-ticaret hız kaybediyor; 2026 yılı beklentileri nominal yüzde 5, reel yüzde 3 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Batı Avrupa, pastanın yüzde 57’sini elinde tutmasına rağmen yüzde 5 ile en düşük büyüme oranına sahip bölge konumunda. Geçtiğimiz yılların parlayan yıldızları Güney ve Doğu Avrupa’nın ivmesi fena halde kırılmış görünüyor.

Polonya, Çekya, Macaristan gibi ülkeleri barındıran Doğu Avrupa’da işler tepetaklak gidiyor. İki yıl önce yüzde 18 büyüyen bölge, enflasyon hesaba katıldığında önümüzdeki yıl yüzde 1 oranında küçülecek.

Rakamlar artıyormuş gibi hissettirse de cüzdanlardaki erime gerçeği gözler önüne seriyor.

Sektör temsilcileri Ecommerce Europe ve EuroCommerce, Brüksel’deki karar alıcılara acil çağrı yapıyor: "Bürokrasiyi azaltın, sınırlar arasındaki engelleri kaldırın ve Avrupalı satıcıları dışarıdan gelen rakiplerle eşit şartlarda yarışacak hale getirin."

Pazar yavaşlarken rekabetin acımasızlaşması şirketleri çıkış yolları aramaya itiyor.

Tam da söz konusu darboğazda, Adobe’nin 2026 Yapay Zeka Trafik Trendleri Raporu yepyeni bir umut ışığı yakıyor. Tüketiciler yapay zeka asistanları eşliğinde yaptıkları alışverişlerde çok daha kararlı adımlar atıyor.

Rapora göre dijital alışverişte yapay zeka kullanan her yüz kişiden 77’si kendini çok daha güvende hissediyor. Karar verme süreçlerindeki netlik satın alınan ürünlerin iade edilme oranını da ciddi anlamda düşürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri perakende sitelerindeki bir trilyondan fazla ziyaretin ve yüz milyonlarca ürünün incelendiği devasa veri seti, yapay zeka destekli trafiğin yüzde 60 daha yüksek dönüşüm getirdiğini kanıtlıyor.

Ziyaret başına elde edilen gelirin yüzde 53 artması yapay zekanın basit bir sanal vitrin gezintisinden ziyade doğrudan kasaya yönlendiren usta bir tezgahtara dönüştüğünü gösteriyor.

İnsanlar sayfalar arasında kaybolmak yerine, ne istediklerini bilen kararlı alıcılara dönüşüyor.

Avrupa pazarındaki bürokratik engeller ve enflasyon baskısı e-ticareti zorlarken, yapay zekânın dönüştürücü gücü perakendeciler için can simidi niteliği taşıyor.

İşletmelerin küçülen reel pazarlarda ayakta kalabilmesi geleneksel yöntemleri bırakıp tüketiciye güven veren yenilikçi teknolojilere sarılmalarından geçiyor.

Doğru ürünle doğru alıcıyı saniyeler içinde bir araya getiren zeki algoritmalar, e-ticaretin geleceğini şekillendirecek asıl aktörler olarak sahnede yerini alıyor.