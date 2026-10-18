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Dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak ve deprem riski taşıyan yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla sosyal konut ve kentsel dönüşüm yatırımlarına ayrılan kaynağın artırılması planlanıyor. 2027 bütçesinde bu iki alan için toplam 526 milyar lira kaynak ayrılması öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda sosyal konut finansman desteğinin 100 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarılması, kentsel dönüşüm ödeneğinin ise 276 milyar liraya yükseltilmesi hedefleniyor. Yeni dönemde özellikle dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut projelerine ağırlık verilmesi planlanıyor.

SOSYAL KONUT FİNANSMANI 250 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK

2027 bütçesinde sosyal konut finansmanı için ayrılması öngörülen kaynak, bu yılki 100 milyar liralık seviyesinden 250 milyar liraya yükseltilecek. Böylece finansman desteğinde yüzde 150 artış yapılması planlanıyor.

Sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının kolaylaştırılması hedefleniyor. Konut politikası kapsamında engelliler ve yeni evlenecek gençler de öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖDENEĞİ 276 MİLYAR LİRA OLACAK

Depreme dayanıklı şehirlerin oluşturulması amacıyla kentsel dönüşüm yatırımlarına ayrılan kaynağın da artırılması planlanıyor. Bu yıl 100 milyar lira düzeyinde olan ödeneğin, 2027’de yüzde 176 artışla 276 milyar liraya çıkarılması öngörülüyor.

Kaynağın, deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesini hızlandırmak, güvenli konut arzını artırmak ve şehirlerin afetlere karşı direncini güçlendirmek için kullanılması hedefleniyor.

HER YIL 100 BİN KİŞİNİN EV SAHİBİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Hükûmetin sosyal konut finansman modeli kapsamında gelecek 25 yılda toplam 2,5 milyon kişinin ev sahibi olması hedefleniyor. Bu doğrultuda her yıl 100 bin kişinin konut sahibi olması planlanıyor.

Kentsel dönüşümde ise her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alınması uzun vadeli hedefler arasında bulunuyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK

Barınma maliyetlerini düşürmek amacıyla kiralık sosyal konut modelinin de genişletilmesi planlanıyor. İstanbul’da başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasının diğer illerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Aylık 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle dar gelirli ailelere piyasa koşullarının altında barınma imkânı sunulması öngörülüyor.